شكرا لقرائتكم خبر عن “الكرملين” يكشف عن تعليمات جديدة للقوات الروسية بشأن اقتحام كييف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الكرملين، أن هناك تعليمات بعدم التسرع في اقتحام المدن الكبرى بما فيها كييف لأن هناك مقاتلين سيستغلون ذلك.

وأوضح أن الجيش الروسي لا يستبعد وضع مدن كبيرة في أوكرانيا تحت سيطرته الكاملة مع ضمان أمن السكان، مؤكدًا أنه منذ بدء العملية طلب الرئيس بوتن من وزارة الدفاع ألا تقتحم المراكز السكانية الكبيرة.

وأضاف أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يسعيان لدفع روسيا لمهاجمة المراكز السكانية ونعد ذلك استفزازًا، مشيرًا إلى أن العملية العسكرية في أوكرانيا مخطط لها بحيث يتم تجنب الإصابات بين المدنيين.

وأكد أن القصف في دونيتسك اليوم استهداف للمدنيين والقوات القومية الأوكرانية تنفذ إيعازات من الخارج، لافتًا إلى أن كل خطط روسيا في أوكرانيا سوف تتحقق كاملة وفي المواعيد الزمنية المحددة.

وأشار إلى أن شركة ميتا تجاوزت كل الخطوط والمعايير، وأنه من المستبعد أن يسمح لها بالعمل في روسيا في المسقبل.

وكشف أن روسيا لم تطلب من الصين أن تقدم لها مساعدة عسكرية، وأنه لدى روسيا ما يكفي من الموارد العسكرية اللازمة لعمليتها العسكرية في أوكرانيا.

في الوقت نفسه أعلن ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي بوريل، أن أكثر من 2400 مدني قتلوا في مدينة ماريوبول، مؤكدًا أن أكثر من مليونين و600 ألف شخص فرّوا من أوكرانيا، وأن أوروبا ربما تستضيف ما بين 4 إلى 5 ملايين لاجئ.