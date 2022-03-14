مقتل شخص على الأقل وإصابة ثلاثة بعد إصابة قذيفة مبنى سكنياً في كييف

14 مارس , 2022 الحرب في أوكرانيا، صورة من خلال الأقمار الصناعي (أ ف ب). أفاد التلفزيون الرسمي الأوكراني أن شخصاً واحد على الأقل لقي حتفه وأصيب ثلاثة إثر إصابة قذيفة مبنى سكنياً في كييف صباح اليوم الإثنين. وقال أنطون غيراتشينكو مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية إن شخصين لقيا حتفهما كما نقل ثلاثة آخرون إلى المستشفى.

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