«نيويورك تايمز»: روسيا طلبت مساعدة عسكرية من الصين

أفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس الأحد، بأن روسيا طلبت مساعدة اقتصادية وعسكرية من الصين لشن الحرب في أوكرانيا والالتفاف على العقوبات الغربية، في وقت حذرت واشنطن بكين من مساعدة موسكو.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين لم تسمّهم أن روسيا طلبت من الصين تزويدها معدات عسكرية للحرب ومساعدات اقتصادية لمساعدتها على تجاوز العقوبات الدولية. ولم يحدد هؤلاء المسؤولون الطبيعة الدقيقة للمساعدة المطلوبة أو ما إذا كانت الصين قد استجابت. وقال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن لعدد من وسائل الإعلام «لم أسمع بذلك قط».

تأتي هذه المعلومات في وقت يلتقي وفد أميركي عالي المستوى مسؤولاً صينياً رفيعاً الإثنين في روما، وفق ما أعلن البيت البيض، في موازاة تحذيره بكين من أنها ستواجه «عواقب» شديدة في حال ساعدت روسيا في الالتفاف على العقوبات التي فرضت عليها رداً على غزو أوكرانيا. ويناقش مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان مع كبير الدبلوماسيين في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي «الجهود الجارية للتعامل مع المنافسة بين بلدينا وتداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا على الأمن الإقليمي والدولي»، وفق ما جاء في بيان صدر عن الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إميلي هورن الأحد.

ورفضت بكين أن تندد بالغزو الروسي وقالت مرارا ًإن «توسع (حلف شمال الأطلسي) باتّجاه الشرق» هو السبب في ازدياد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، مكررة بذلك المبرر الأمني الأبرز الذي تحدّث عنه الكرملين.