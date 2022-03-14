عاجل.. انطلاق مناورة سعودية أمريكية للجاهزية القتالية والتكامل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

انطلقت اليوم الإثنين مناورة سعودية أمريكية للوقوف على الجاهزية القتالية الاستراتيجية والتكامل بين الدول الشريكة.



وأعلن مصدر رسمي سعودي اليوم الاثنين انطلاق مناورات التمرين الثنائي للجاهزية القتالية الإستراتيجية (ACE) وتكامل الدول الشريكة (PNI) بين القوات الجوية السعودية والأمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم أن التمرين الثنائي للجاهزية القتالية الاستراتيجية (ACE) وتكامل الدول الشريكة (PNI) بين القوات الجوية السعودية والقوات الجوية الأمريكية انطلق يوم الأربعاء الماضي، في قاعدة الملك فيصل بالقطاع الشمالي، بمشاركة طائرات (F15 SA) وطائرات (F15 C) من الجانب السعودي، وطائرات (F16) وطائرات (F18) من الجانب الأمريكي.

ويهدف التمرين إلى تعزيز القتال السريع، وجهود تكامل الدول الشريكة مع القوات الجوية الأمريكية، واستمرار التعاون المشترك بين القوات الجوية السعودية والقوات الجوية الأمريكية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وكانت السعودية أعلنت في مطلع الشهر الجاري وصول 6 مقاتلات تابعة لسلاح الجو السعودي إلى قاعدة "نلس" الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في تمرين "العلم الأحمر– 2022"، الذي يستمر لمدة 25 يوما.