روسيا: لا نستبعد السيطرة الكاملة على المدن الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

أعلن الكرملين اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي قد يسيطر على المدن الأوكرانية الكبرى في وقت يتقدم فيه نحو عدد من المراكز الحضرية الرئيسية.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن الرئيس الروسي "بوتين أعطى أوامر للامتناع عن أي هجوم مباشر على المدن الكبرى لأن الخسائر المدنية ستكون كبيرة"، لكنه أضاف أن "وزارة الدفاع لا تستبعد وضع مدن كبرى تحت سيطرتها الكاملة".