حرب أوكرانيا.. أمريكا تتهم الصين بأمداد روسيا بعتداد عسكري.. وبكين ترد

الشارقة - اميمة ياسر - ذكرت صحيفتا "فايننشال تايمز" و"واشنطن بوست"، الأحد، نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن روسيا طلبت من الصين عتادا عسكريا بعد العملية العسكرية في أوكرانيا.

وعمدت روسيا والصين إلى تعزيز التعاون مع تعرضهما لضغوط غربية قوية بشأن حقوق الإنسان ومجموعة من القضايا الأخرى.

ولم تندد بكين بالعملية العسكرية الروسية التي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي ولم تسمها "غزوا" كما وصفتها غالبية الدول الغربية لكنها حثت على حل للأزمة عبر التفاوض.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن المسؤولين الأمريكيين الذين لم تكشف عن هوياتهم لم يذكروا نوع الأسلحة التي طلبتها روسيا أو كيف كان رد الصين.

وامتنع مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض عن التعليق، كما لم تعقب موسكو على ما ذكرته الصحيفتان.

فيما قالت السفارة الصينية في الولايات المتحدة إن أولوية الصين حاليا هي منع خروج الوضع المتوتر في أوكرانيا عن السيطرة.

وقال المتحدث ليو بينجيو في بيان: "الوضع الحالي في أوكرانيا مثير للقلق حقا".

فيما قال مسؤولون أمريكيون إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يعتزم الاجتماع في روما، الإثنين، مع يانغ جيه تشي أكبر دبلوماسي صيني، وسيؤكد على العقوبات الاقتصادية التي ستواجهها بكين إذا ساعدت روسيا في حربها في أوكرانيا.

وقال مسؤول دون الخوض في التفاصيل إن سوليفان سيحذر من العزلة التي قد تواجهها الصين على الصعيد العالمي إذااستمرت في دعم روسيا.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، سعى مسؤولون من الولايات المتحدة ودول أخرى إلى التوضيح للصين بأن وقوفها مع روسيا قد يكون له عواقب على التدفق التجاري وتطوير تكنولوجيات جديدة وقد يعرضها لعقوبات ثانوية.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو الأسبوع الماضي إن الشركات الصينية التي تتحدى القيود الأمريكية على الصادرات لروسيا قد تحرم من المعدات والبرمجيات الأمريكية التي تحتاج إليها لصنع منتجاتها.

وسيكون هذا أول لقاء معروف لسوليفان مع يانغ منذ الجلسات المغلقة في زوريخ في أكتوبر تشرين الأول والتي استهدفت تهدئة التوتر بعد أن تبادل الجانبان علنا الانتقادات الحادة في ألاسكا قبل عام.

والصين هي أكبر مصدر في العالم وأكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي وأكبر مورد أجنبي للبضائع للولايات المتحدة. ومن شأن أي ضغط على التجارة الصينية أن يكون له تأثيرات اقتصادية غير مباشرة على الولايات المتحدة وحلفائها.

اتّهمت بكين واشنطن الإثنين ببثّ "أخبار مضللة" بعدما أفادت الصحافة الأمريكية بأن موسكو طلبت مساعدة عسكرية واقتصادية صينية، ردًا على العقوبات الغربية المفروضة عليها جراء حربها على أوكرانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان عندما سُئل عن معلومات صحيفة "نيويورك تايمز"، "في الآونة الأخيرة، تنشر الولايات المتحدة أخبارًا مضللة بشأن الصين".

وذكرت صحيفتا "فايننشال تايمز" و"واشنطن بوست"، الأحد، نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن روسيا طلبت من الصين عتادا عسكريا بعد العملية العسكرية في أوكرانيا.

وعمدت روسيا والصين إلى تعزيز التعاون مع تعرضهما لضغوط غربية قوية بشأن حقوق الإنسان ومجموعة من القضايا الأخرى.

ولم تندد بكين بالعملية العسكرية الروسية التي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي ولم تسمها "غزوا" كما وصفتها غالبية الدول الغربية لكنها حثت على حل للأزمة عبر التفاوض.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، سعى مسؤولون من الولايات المتحدة ودول أخرى إلى التوضيح للصين بأن وقوفها مع روسيا قد يكون له عواقب على التدفق التجاري وتطوير تكنولوجيات جديدة وقد يعرضها لعقوبات ثانوية.

والصين هي أكبر مصدر في العالم وأكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي وأكبر مورد أجنبي للبضائع للولايات المتحدة. ومن شأن أي ضغط على التجارة الصينية أن يكون له تأثيرات اقتصادية غير مباشرة على الولايات المتحدة وحلفائها.