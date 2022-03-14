شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسة المفاوضات الجديدة بين الروس والأوكرانيين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - ففريق التحرير:

أعلن أحد أعضاء الوفد الأوكراني المفاوض، بدء جلسة المفاوضات الجديدة بين الروس والأوكرانيين.

وأكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، أنه يجب أن يتمكن الأوكرانيون من قول رأيهم حتى يتم سماعهم، لافتًا إلى أنه أطلع رئيسي وزراء بريطانيا والتشيك على الهجمات الروسية ضد المدنيين وكفاح شعبه ضد العدوان الروسي.

فيما أوضح مستشار الرئيس الأوكراني، أن المحادثات مع روسيا صعبة لكنها مستمرة رغم أن موسكو تدرك عدم جدوى أعمالها العدائية.

وأضاف أن الوفد الأوكراني، سيناقش في مفاوضات اليوم، وقف النار وانسحاب القوات الروسية.

فيما طالب رئيس الوزراء الأوكراني، بوقف الحرب فورا، مؤكدًا أن جولة المحادثات مع روسيا تتركز على السلام ووقف إطلاق النار وانسحاب قواتها والضمانات الأمنية.

وفي وقت سابق، أعلن الكرملين، أن جولة مفاوضات جديدة تنطلق اليوم مع أوكرانيا عبر تقنية الفيديو.

وناشد الأمين العالم للأمم المتحدة، بإبقاء الممرات الإنسانية في أوكرانيا مفتوحة وآمنة حتى يتمكن الناس من الهروب إلى بر الأمان.