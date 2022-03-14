شكرا لقرائتكم خبر عن مدعي عام أوكرانيا: مقتل 90 طفلاً منذ بداية الهجوم الروسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المدعي العام في أوكرانيا، أن 90 طفلا لقوا مصرعهم منذ بداية الهجوم الروسي.

وأفادت وكالة الأنباء الأوكرانية، أنه تم تخصيص 10 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من بروفاري وغوتوميل وسلافيانسك.

وأعلنت شرطة العاصمة كييف، أنه تم إجلاء أكثر من 500 طفل من سكان منطقة بروفاسكي اليوم

فيما أكد حرس الحدود البولندي، أن أكثر من 1.7 مليون شخص غادروا أوكرانيا متجهين إلى بولندا منذ بدء العملية الروسية.

وأضافت وزارة الداخلية الألمانية، أن 146 ألف لاجئ أوكراني تم تسجيلهم في ألمانيا حتى الآن

وأوضح وزير الصحة الأوكرانية، أن القوات الروسية دمرت 7 مستشفيات منذ بداية الحرب .

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الدفاع الروسية، تدمير 3920 منشأة عسكرية أوكرانية، منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في 24 فبراير الماضي.

وأضافت أن الطيران والدفاع الجوي الروسي استهدف أمس أربع طائرات أوكرانية بدون طيار.