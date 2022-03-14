شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. السماح بالموائد وحملات الإفطار خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سمحت وزارة الصحة الكويتية بعودة الموائد الرمضانية وحملات إفطار الصائم خلال شهر رمضان القادم في مؤشر على تحسن الوضع الوبائي وانحسار القيود المفروضة لمواجهة جائحة كورونا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنها تعلن "مباركتها لعودة شهر رمضان بكامل حلته وأنشطته هذا العام".

وأوضحت وكيلة وزارة الصحة لشؤون الصحة العامة الدكتورة بثينة المضف، إن هذه الخطوة تأتي "مع تجاوز الموجة الأخيرة لفيروس كورونا" واستمرار تحسن مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد.