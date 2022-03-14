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الكويت.. السماح بالموائد وحملات الإفطار خلال رمضان 

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الدمام - شريف احمد - سمحت وزارة الصحة الكويتية بعودة الموائد الرمضانية وحملات إفطار الصائم خلال شهر رمضان القادم في مؤشر على تحسن الوضع الوبائي وانحسار القيود المفروضة لمواجهة جائحة .

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنها تعلن "مباركتها لعودة شهر رمضان بكامل حلته وأنشطته هذا العام".

وأوضحت وكيلة وزارة الصحة لشؤون الصحة العامة الدكتورة بثينة المضف، إن هذه الخطوة تأتي "مع تجاوز الموجة الأخيرة لفيروس كورونا" واستمرار تحسن مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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