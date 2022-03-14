أميركا تتعهد بدعم العراق وشركائها في المنطقة بمواجهة تهديدات إيران

14 مارس , 2022
الهجوم في أربيل (أ ف ب).
قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي إن الولايات المتحدة أدانت يوم الأحد هجوماً شنته إيران على مدينة أربيل بشمال العراق، مشيراً إلى أن واشنطن ستدعم بغداد وشركاءها في أنحاء المنطقة في مواجهة تهديدات من طهران.
وأضاف في بيان أصدره البيت الأبيض: «سندعم حكومة العراق في محاسبة إيران وسندعم شركاءنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط في مواجهة تهديدات مماثلة من إيران».
وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في محادثة هاتفية أمس مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه ينبغي عدم السماح بتحول العراق إلى ساحة لتصفية «الحسابات الخارجية»، وذلك على خلفية الهجوم الذي وقع على أربيل شمال العراق صباح الأحد.
وهاجمت إيران أربيل باثني عشر صاروخاً باليستياً في هجوم غير مسبوق على عاصمة إقليم كردستان العراق شبه المستقل يستهدف على ما يبدو الولايات المتحدة وحلفاءها.
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