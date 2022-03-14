بين عيدي الميلاد والأضحى: 'كلشي ماكو' في العراق!

بغداد - ياسين صفوان - بين عيدي الميلاد والأضحى، عام 2006، "كلشي ماكو" في العراق.

بالمختصر المفيد، هكذا كان حال سكّان العاصمة بغداد في الأسبوع الأخير من ذلك العام، إذ حرمت أعمال العنف الطائفي الناس من العيش بصورة طبيعية.

هذا الواقع يعكسه فيلم "كلشي ماكو" الذي يروي قصّة كاتبة وأمّ عزباء اسمها سارة (تؤدي دورها دارينا الجندي)، فقدت شغفها الكبير في الكتابة بسبب هذه الأعمال. فقبل انطلاق العام الجديد بفترة وجيزة، وفي أعقاب بعد الأحداث المفاجئة، تتحصن سارة وجيرانها من المستقبل المجهول بينما يحاولون تشكيل شعور واهٍ بالأمل.

يبدأ اليوم، الإثنين 14 آذار، عرض هذا الفيلم الذي تصوّرت أحداثه بين مدينتي السليمانية وبغداد، في مؤسسة المحطة في العاصمة بغداد، تزامنًا مع عرضه في مدينة الموصل ضمن سلسلة العروض والورش التي تقيمها منظمة حبيبي كولكتيف بالتعاون مع The Station Foundation بتمويل من المجلس الثقافي البريطاني في العراق، بين 10 آذار حتى 3 نيسان.

وكان الفيلم قد انطلق في جولة عروض بموطنه بعد عرضه في بلدان عربية ونيله جوائز عدّة أبرزها جائزة IWC المقدمة في مهرجان دبي السينمائي الدولي، بالإضافة إلى سند والصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق) ومؤسسة الدوحة للأفلام.

أمّا على الصعيد الأوروبي فنال منحة CNC & Institut Français في فرنسا، ومؤسسة الفيلم البريطاني، كما فاز بجائزة مادية ضمن سوق مهرجان مالمو للسينما العربية حيث اختير الفيلم ضمن قسم تمويل مرحلة ما بعد الإنتاج.

يذكر أن "كلشي ماكو" من إخراج المخرجة العراقية المقيمة في لندن ميسون الباجه جي. وشاركتها التأليف الدكتورة إرادة الجبوري. وهو من بطولة دارينا الجندي، باسم حجّار، مريم عباس، الممثل العراقي الشهير محمود أبو العباس، زيدون سلمان خلف، سامي العلي، أحمد هاشمي، لبوة عرب، وعلي الكريم وغيرهم.