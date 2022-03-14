الكرملين: لدينا ما يكفي من السلاح ولم نطلب مساعدة من الصين

وقال بيسكوف أن بلاده "لم تطلب بأي شكل من الأشكال مساعدات عسكرية من بكين".

وأضاف، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى أوامر للامتناع عن أي هجوم مباشر على المدن الكبرى، نظرا إلى أن الخسائر المدنية ستكون كبيرة"، مشيرا إلى أن "وزارة الدفاع لا تستبعد احتمال وضع مدن كبرى تحت سيطرتها الكاملة".



أما في ما يتعلق بمنطقة دونيتسك، فاعتبر أن الهجوم الأوكراني تسبب بمأساة، متهما الأميركيين بإصدار أوامر للأوكرانيين بقصف تلك المنطقة.

يشار إلى أنه في ما يتعلق بالمساعدات الصينية لموسكو، كانت بكين نفت في وقت سابق اليوم، تلك "الأخبار" جملة وتفصيلاً، متهمة واشنطن ببثّ "اشاعات مضللة".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان عندما سُئل عن معلومات صحفية تم تداولها في الآونة الأخيرة، "إن الولايات المتحدة تنشر أخبارًا مضللة بشأن بلادنا".

