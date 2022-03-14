بالفيديو.. شجار بين نائبين وحمايتهما في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شجاراً اندلع بين النائب عائشة المساري وحمايتها والنائب علي الساعدي وحمايته في منطقة بوب الشام".

وبين، أن "الشجار اندلع نتيجة محاولة نسب كلا النائبين نجاح بعض المشاريع المنجزة في المنطقة إلى نفسه وكتلته".



في السياق، قالت النائب عائشة المساري، في حديث لـ الخليج 365، إنها "تعرضت لاعتداء من قبل النائب علي الساعدي، في بوب الشام، وانسحبت من المنطقة لتدارك الأمر".