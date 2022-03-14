الكاظمي يلتقي نيجرفان بارزاني في أربيل - عاجل

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "التقى رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في أربيل".

وفق وقت سابق من اليوم، وصل الكاظمي إلى أربيل، لتفقد المواقع التي تعرضت للقصف الصاروخي، والتقى خلال الزيارة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، ورئيس حكومة كردستان، مسرور بارزاني.

