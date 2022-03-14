بيان شديد اللهجة من الزاملي بشأن أبتزاز المستثمرين في العراق

وذكر المكتب الإعلامي للزاملي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "تعهد بملاحقة ومحاسبة كل الجهات التي تمارس جريمة الضغط على المستثمرين العاملين في العراق بهدف ابتزازهم او منعهم من العمل، وإحالتهم للقضاء".ودعا الزاملي، "الحكومة للإسراع بتفعيل قرار استيفاء الضرائب والرسوم المفروضة على التجار من مستوردي المواد الغذائية ( الرز , القمح , السكر , الزيوت النباتية)".

وأوضح البيان، أن "ذلك جاء خلال استقباله ممثلين عن القطاع الاستثماري الانتاجي في العراق برئاسة محمد حسين، المدير التنفيذي لشركة الإتحاد لإنتاج السكر والزيوت النباتية"، مشيراً إلى أن "الزاملي ثمن دور هذه الشركة والتي حرصت على استمرار انتاجها وتزويد السوق ومفردات الحصة التموينية لصالح وزارة التجارة بنفس الأسعار السابقة وبشكل ساهم في تأمين السلع الاستهلاكية للمواطنين".



وقال الزاملي وفق البيان، إن "مجلس النواب داعم لكل الشركات الانتاجية التي تقف مع المواطن في ظل ازمة ارتفاع الاسعار"، مبدياً "حرص السلطة التشريعية على توفير البيئة والمناخ المناسبين لعمل شركات القطاع الخاص والمستثمرين وتشجيعهم على العمل والانتاج".