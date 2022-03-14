دولة الكويت تسمح بعودة الموائد الرمضانية وحملات إفطار الصائم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الكويت السماح بعودة الموائد الرمضانية وحملات إفطار الصائم خلال شهر رمضان المقبل.



وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان صحفي أنها تعلن "مباركتها لعودة شهر رمضان بكامل حلته وأنشطته هذا العام".

وقالت وكيلة وزارة الصحة لشؤون الصحة العامة، الدكتورة بثينة المضف إن هذه الخطوة تأتي "مع تجاوز الموجة الأخيرة لفيروس كورونا" واستمرار تحسن مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد.

وأكدت أن فرق الصحة الوقائية تواصل جهود التقصي الوبائي في مختلف محافظات البلاد، وأن المؤشرات الحالية تعطي طمأنينة بالسماح بعودة أنشطة شهر رمضان المبارك بكامل حلته، بما فيها الموائد الرمضانية وحملات إفطار الصائم داخل البلاد.

وتراجعت الإصابات اليومية المسجلة في البلاد بشكل واضح خلال الأسابيع الستة الأخيرة من أكثر من ستة آلاف حالة يومياً إلى نحو 250 حالة في الأيام الأخيرة.

ووصل إجمالي الإصابات المسجلة في الكويت منذ بدء الجائحة 625461، بينما بلغ عدد الوفيات 2550 حالة أي 0.41% من مجمل الإصابات.

وبلغت نسبة الحاصلين على التطعيم بجرعتين في الكويت 83.65% من عدد السكان والحاصلين على جرعة واحدة 86.82%.