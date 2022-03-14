كورونا حول العالم... 6 ملايين وفاة و457 مليون إصابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

أظهرت بيانات مجمعة اقتراب إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم من 457 مليوناً حتى صباح اليوم الاثنين، بينما تجاوز عدد اللقاحات التي وزعت 10.68 مليارات.



وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية،أن إجمالي الإصابات بلغ 456.908 مليوناً، وأن عدد الوفيات بلغ 6.041 ملايين.

ارتفع عدد الجرعات من اللقاحات التي وزعت حول العالم إلى 10.688 مليارات.