روسيا توافق على إجراء مؤقت لسداد مدفوعات الديون بالعملة الأجنبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

وافقت وزارة المالية الروسية، على إجراء مؤقت لسداد مدفوعات الديون الحكومية بالعملة الأجنبية بشكل كامل في الوقت المحدد.



وقالت الوزارة في بيان لها " ان التزامات خدمة واسترداد الأوراق المالية الحكومية لروسيا سيتم الوفاء بها بشكل كامل، من أجل الوفاء بالتزامات روسيا في إطار سندات مقومة باليورو (يوروبوندز) وستصدر أوامر الدفع للبنوك الوكيلة لسداد المدفوعات بالعملة الأجنبية وفي غضون المهل الزمنية المنصوص عليها في وثائق إصدار السندات".

وأضافت البيان "أن الإمكانية الفعلية لسداد المدفوعات ستعتمد على قدرة الحكومة والبنك المركزي في روسيا على إدارة الأموال في حساباتهما بالعملات الأجنبية في ظل القيود الغربية المفروضة على موسكو".

وأشارت إلى أنه في حال فشل السداد بالعملة الأجنبية لسندات "يوروبوندز" فسيتم سداد المدفوعات بالروبل الروسي بناء على سعر صرف البنك المركزي في تاريخ السداد.