أستراليا وهولندا تلاحقان روسيا بسبب الطائرة الماليزية المنكوبة منذ 7 أعوام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

بدأت أستراليا وهولندا إجراءات قانونية ضد روسيا، بعد إسقاط الطائرة "إم إتش 17" للخطوط الماليزية، وذلك بعد مرور أكثر من 7 أعوام من تحطمها، حسب وكالة بلومبرغ اليوم الإثنين.



وأفادت الحكومة الهولندية بأن الخطوة التي اتخذتها في المنظمة الدولية للطيران المدني تأتي بعد أن أنهت روسيا "من جانب واحد" المفاوضات مع الدولتين، إلى جانب الملاحقة القضائية الوطنية لأربعة متهمين في الحادث.

وتؤكد أستراليا وهولندا منذ مايو (أيار) 2018، أن روسيا مسؤولة بموجب القانون الدولي عن الحادث.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا، اليوم الإثنين، إن "مجلس الوزراء سيستمر في فعل كل ما في وسعه لمحاسبة روسيا على إسقاط الطائرة إم إتش 17 والحفاظ على النظام القانوني الدولي".

وأضاف أن "مقتل 298 مدنياً، بينهم 196 هولندياً، لا يمكن ولا يجب أن يظل بلا عواقب".