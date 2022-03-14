شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الشيوخ": الحفاظ على اللغة العربية يحتاج إلى وقفة ووعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إنه يضم صوته للأصوات المطالبة بضرورة الحفاظ على اللغة العربية، مضيفا،:"نتهم أنفسنا بالتقصير فى هذا الأمر".

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن قضية الحفاظ على اللغة العربية تحتاج إلى وقفة ووعى، وأن نضعها نصب أعيننا، لأن الموضوع أصبح خطي، فاللغة العربية تتعلق بالهوية.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة المقدم من النائب طارق نصير، وأكثر من عشرين عضوا، بشان استيضاح سياسة الحكومة حول استعادة واستدامة الوعى الوطنى فى نطاق عمل كل من وزارتى الشباب والرياضة والأوقاف، وذلك بحضور وزير الشباب ووزير الأوقاف.