شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" توافق مبدئيا على مشروع قانون إنشاء محطة لتربية الخيول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، اليوم، على مشروع قانون بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة المقدم من الحكومة.

قال النائب هشام الحصري، إن الوضع القائم ليس الافضل وفكرة تطوير قطاع الخيول وإنشاء محطة عالمية لتربية الخيول والارتقاء بهاء نرفع لها القبعة.

ووجه التحية للدولة المصرية لصياغتها مشروع القانون، داعيا أن يتم مناقشة مشروع القانون والانتهاء منه خلال الجلسات المقبلة.

وبدأت لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري مناقشة مشروع قانون بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة المقدم من الحكومة.

وقال الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والإنتاج الحيواني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بإنشاء أكبر محطة لتربية الخيول على مستوى العالم بالعاصمة الإدارية.

ودعا " الصياد" أن توافق لجنة الزراعة علي مشروع القانون من أجل الانطلاق فى تربية الخيول وتنمية هذا المجال والعمل على تصديره، مشيرا إلي أن هذا المجال غاية في الأهمية ويحتاج إلي تشريعات من أجل النهوض به، موضحا أن الخيول العربية الأصيلة ليست موجودة فى كل الدول بينما تتمتع مصر بوجودها.

وتنص المادة الأولي من مشروع القانون على: محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها محافظة القاهرة وتتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ولها إنشاء فروع اخري ويشار إليها فى هذا القانون بالمحطة.