شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: العلاقات المصرية الكويتية تتمتع بالخصوصية والشراكة الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الشيخ صباح الخالد الحمد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى دولة الكويت على رأس وفد من مجلس النواب.

وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء، على أن العلاقات المصرية – الكويتية تتمتع بالخصوصية والشراكة الاستراتيجية في ضوء العلاقات الراسخة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، مشدداً على حرص مصر على التنسيق مع دولة الكويت الشقيقة في كل ما يتعلق بالقضايا العربية والإقليمية، خاصة في ظل التطورات الدولية المتسارعة والتي تُلقي بظلالها على العالم بأسره.

كما تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات.

من جانبه، أكد الشيخ صباح الخالد الحمد رئيس مجلس الوزراء الكويتي على اعتزازه بتلك الزيارة، مُشيداً بالعلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، والتي تُعبر بصدق عن عمق ورسوخ تلك العلاقات، وقد تناول رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال اللقاء أبرز التطورات الإقليمية والدولية وتداعياتها المُتعددة الأبعاد، خاصة على الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي مؤكداً أن تلك التطورات تستلزم تضافراً مصرياً كويتياً، كما كما أكد الشيخ صباح الخالد الحمد رئيس مجلس الوزراء الكويتي على دعم الكويت الكامل للموقف المصري العادل تجاه الحفاظ على حقوق مصر المائية في قضية سد النهضة الإثيوبي.