شكرا لقرائتكم خبر عن "الرياضة": خطتنا لنشر الوعي لدى الشباب بالتنسيق مع الأوقاف والأزهر والكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن الوزارة وضعت خطة لنشر الوعي لدي فئة الشباب بالتنسيق مع جهات عدة مثل التربية والتعليم والأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء والكنيسة ووزارات الثقافة ووزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب المناقشة المقدم من النائب طارق نصير وأكثر من عشرين عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول استعادة واستدامة الوعى الوطنى فى نطاق عمل كل من وزارتى الشباب والرياضة والأوقاف وذلك بحضور وزير الشباب ووزير الأوقاف.

وأضاف وزير الشباب والرياضة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، أن خطة الوزارة حتى 2025 تستهدف رفع الوعي وإنهاء تطوير مراكز الشباب مضيفا نتعاون على أن تكون المؤسسات لائقة لاستقبال لشباب من خلال رؤية وبرامج عمل لتتناسب مع التحديات الخارجية والداخلية.

وقال وزير الشباب والرياضة أن خطة الشباب والرياضة تستهدف بناء جيل من الشباب ينتمي للوطن ويحقق الريادة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة عبر برامج و تقوم بمهمة التوعية اليومية وبناء الإنسان في إطار سياسة حماية الأمن القومي وبث روح الولاء والانتماء موضحا ان وزارة الشباب والرياضة تعمل على أرض الواقع بالتنسيق مع كافة فئات المجتمع.

وكشف وزير الشباب والرياضة عن أن جهود رفع الوعي تستهدف دعم مفهوم المشاركة السياسية وتكريس ثقافة ريادة الأعمال أيضا والعمل الحر.