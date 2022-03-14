شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة للنواب: الرئيس وجه بإنشاء أكبر محطة لتربية الخيول فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، مناقشة مشروع قانون بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة المقدم من الحكومة.

وقال الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والإنتاج الحيواني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإنشاء أكبر محطة لتربية الخيول على مستوى العالم بالعاصمة الإدارية.

ودعا "الصياد" أن توافق لجنة الزراعة علي مشروع القانون من أجل الانطلاق فى تربية الخيول وتنمية هذا المجال والعمل على تصديره، مشيرا إلى أن هذا المجال غاية في الأهمية ويحتاج إلي تشريعات من أجل النهوض به، موضحا أن الخيول العربية الأصيلة ليست موجودة فى كل الدول بينما تتمتع مصر بوجودها.

وتنص المادة الأولي من مشروع القانون على: محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها محافظة القاهرة وتتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ولها إنشاء فروع اخري ويشار إليها فى هذا القانون بالمحطة.