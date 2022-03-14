وكيل الشيوخ يطالب بلجان متخصصة لمعالجة مشاكل الشباب والزيادة السكانية

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القاهرة - سامية سيد - أشاد المستشار بهاء أبو شقة الوكيل الأول الشيوخ، بوعى مجلس الشيوخ فى أن يعرض قضية من أهم القضايا المطروحة على الساحة وهى الوعى، مضيفا المقصود بالوعى هو أن نبث روح الإنتماء الوطنى للمواطن فقضية الوطن هى محور الوعى خصوصا أننا أمام تحديات فكل يوم نكون أمام تحديات وحروب الجيل الرابع المتطورة، وأسلحتها هى الفتن والشائعات وحروب اقتصادية والسوشيا ميديا، مشددا على ضرورة ان نكون أمام إعلام واعى وهذا ليس تقليل من الإعلام الموجود ولكننا أمام حرب ولكى تواجهها لابد أن تدرك قوة عدوك والأسلحة المستخدمة.

وشدد على أهمية إعداد الطفل منذ الصغر مشيرا إلى أهمية حصة الدين عندما كنا صغار وحصص النشاط فى تكوين الشخصية.

وتابع قائلا لابد إن ندرك أن لكل شعب له تقاليدو قيم ولمواجهة مستحدثات العصر لابد أن نكون أمام تحديث الخطاب الدينى يركن الى الاصول الفقهية ،مطالبا بوجود لجان فنية متخصصة لمعالجة مشاكل الشباب والزيادة السكانية وتحديث الخطال الدينى والاخلاق وأن تكون خطة ممنهجة لبناء الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة المقدم من النائب طارق نصير واكثر من عشرين عضوا بشان استيضاح سياسة الحكومة حول استعادة واستدامة الوعى الوطنى فى نطاق عمل كل من وزارتى الشباب والرياضة والاوقاف وذلك بحضور وزير الشباب ووزير الأوقاف.

وقالت النائبة فيبى فوزى وكيلة مجلس الشيوخ قضية الوعى هى المحور الأخطر ضمن محاور بناء الإنسان المصري وهي القضية التي طالما نادى الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التنبه إليها.

وأشارت إلى أن بناء الإنسان المصري لن يتم دون تنمية وعيه وترقيته إلى المستوى الذي يليق بمصر إسما و تاريخا و حضارة و شعبا.

وأضافت رغم عديد الجهود التي تبذلها وزارتا الشباب والرياضة والأوقاف ، ومعهما العديد من الوزارات و مؤسسات الدولة ، إلا أنه حتى الآن لم تصل مستويات وعي فئات المجتمع خاصة الشباب بأبعاد و شمولية المشروع الوطني للرئيس السيسي الى المرحلة التي تضمن تحقيق الانتماء العميق لهذا المشروع و مساندته و تعزيزه في مواجهة التحديات.

وأكدت وكيلة المجلس أن هناك أبعاد للوعي لم يرق ما تحقق منها حتى الآن إلى المستوى الذي يؤهل المواطنين لإدراك مخاطر قضايا حيوية مؤكدة أن الأمر لم يعد يحتمل تركها للأساليب التقليدية للتناول ومنها على سبيل المثال قضايا الزيادة السكانية العشوائية، و قضايا التطرف و الإرهاب.

وقالت إن ترقية الوعي تسهم أيضاً و بشكل مباشر في تحقيق السلم المجتمعي و ضمان التماسك و التفاف الجميع رغم التفاوت الاقتصادي او الطبقي أو العلمي أو غيره ، و الوقوف صفا واحداً وراء اهداف وطنية يتفق عليها الجميع.

وتابعت قائلة: لابد أن يتطرق الوعى إلى الأبعاد السياسية و الأمنية التي قد تشكل تحديات خارجية أمام صانع القرار المصري ، الأمر الذي يضع المواطن أمام الحقائق واضحة ، و يعزز قدرته على تحمل الأثمان التي يقتضيها ذلك و التضحية مهما كانت جسيمة ، إذ يدرك أن الهدف يستحق وأن الحفاظ على المكتسبات و تعظيمها يتطلب العطاء