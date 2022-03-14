العشرات يؤدون صلاة الجنازة على الراحلة أنيسة حسونة بمسجد الشرطة بـ6 أكتوبر

القاهرة - سامية سيد - أدى العشرات، صلاة الجنازة على الدكتورة الراحلة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب السابق والرئيس التنفيذى لمستشفى الناس للأطفال، بمسجد الشرطة فى 6 أكتوبر، ومن المقرر أن يتم دفن الجثمان فى مدافن عصام حسونة بالبساتين بجانب مدافن الكحلاوى.

شارك فى أداء صلاة الجنازة، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ومحمد الجارحى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، وعدد من أصدقاء وأسرة الراحلة.

ومن المقرر أن تقيم أسرة الدكتورة الراحلة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب السابق والرئيس التنفيذى لمستشفى الناس للأطفال، مراسم عزاء، مساء اليوم الإثنين، بمسجد الشرطة فى 6 أكتوبر.

رحلت أنيسة حسونة، بعد صراع مع المرض الخبيث "السرطان" على مدار السنوات الماضية، والتى رفضت رفع الراية البيضاء فى مواجهته، وأصرت على استمرار مسيرة العطاء بالمجتمع المدنى والعمل التطوعى، وتلقت تكريمها من قبل السيدة انتصار السيسى فى احتفالية المرأة المصرية، الثلاثاء الماضي.

يذكر أن أنيسة حسونة تخرجت فى جامعة القاهرة ببكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية، وتم اختيارها من قبل مجلة "أرابيان بيزنس" فى 2014 على قائمتها السنوية لأقوى 100 امرأة عربية على مستوى العالم، وذلك عن مجال المجتمع والثقافة، ولها مسيرة حافلة فى مجال المجتمع المدنى ودعم العمل التطوعى، وشغلت منصب المدير التنفيذى السابق لمؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب.



جنازة الدكتورة الراحلة أنيسة حسونة (4)



جنازة الدكتورة الراحلة أنيسة حسونة (5)



جنازة الدكتورة الراحلة أنيسة حسونة (6)



جنازة الدكتورة الراحلة أنيسة حسونة (7)



جنازة الدكتورة الراحلة أنيسة حسونة (8)



جنازة الدكتورة الراحلة أنيسة حسونة (9)



جنازة الدكتورة الراحلة أنيسة حسونة (10)



جنازة الدكتورة الراحلة أنيسة حسونة (11)



جنازة الدكتورة الراحلة أنيسة حسونة (12)



جنازة الدكتورة الراحلة أنيسة حسونة (13)



جنازة الدكتورة الراحلة أنيسة حسونة (14)



جنازة الدكتورة الراحلة أنيسة حسونة (15)