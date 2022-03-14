شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دفاع الشيوخ: القيادة السياسية ركزت جهودها على تثبيت دعائم الدولة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أسامة منتصر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، إن قضية تعزيز الوعى والانتماء الوطنى تظل قضية الأمس واليوم وغداً، نظراً لارتباطها الوثيق بمسيرة عملنا الوطني في الفترة الراهنة وتوجهاتنا نحو بناء الجمهورية الجديدة ومصر الحديثة.

وأشار إلى أن القيادة السياسية ركزت جهودها المضنية عبر السنوات الماضية على تثبيت دعائم الدولة الوطنية، مشيرا إلى أن تاكيد رئيس الجمهورية على كل معانى المواطنة والوطنية وتعزيز الوعى والإنتماء الوطنى والعمل الجاد والجهد العظيم في كافة المجالات في منظومات متكاملة وتظل المشروعات القومية، والتنمية المستدامة، والحرب على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في ظل ظروف إقليمية وعالمية غاية في التعقيد شاهد على هذه الإنجازات العظيمة.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة المقدم من النائب طارق نصير وأكثر من عشرين عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول استعادة واستدامة الوعى الوطنى فى نطاق عمل كل من وزارتى الشباب والرياضة والأوقاف وذلك بحضور وزير الشباب وممثلين عن وزارة الأوقاف.

وأشار رئيس لجنة الدفاع إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومى كثفت فكرها وجهودها للدراسة العلمية الشاملة والمتضمنة كافة المجالات التي تؤسس عليها قواعد بناء الجمهورية الجديدة في مصر الحديثة والتي تأتى في مقدمتها وأهم ركائزها الوعى بمشتملاته حيث يعزز الوعي والفهم والمعرفة كل معاني الانتماء الوطنى والذى يتمثل في أن تلتف الأمة الوطنية حول هدف وغاية واحدة على قلب رجل واحد تعلو فيه قيم ومبادئ وتتجسد فيه كل معاني حب الوطن والتضحية والفداء من أجل أن يبقى هذا الوطن عزيزاً كريماً.

وقال رئيس لجنة الدفاع إن تعزيز الوعي والانتماء الوطنى يتجسد فيه كل مقومات ودعائم الأمن القومى حيث يشمل الأمن القومى كل مناحى الحياة في وطننا العزيز بالقضية السكانية والتعليم والصحة والتنمية والأمن الغذائي والزراعة والتكنولوجيا والثقافة والمعرفة والشباب والرياضة والمرأة والتنمية المستدامة والتعمير والبناء والتحول الرقمى والزراعة والطرق والمحاور والاعلام كلها ذات أهمية حيوية للأمن القومى.