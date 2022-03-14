شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" ينعى أنيسة حسونة: صاحبة مسيرة حافلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء المجلس الراحلة أنيسة حسونة، التي وافتها المنية أمس.

وقالت مشيرة خطاب إنه برحيل الفقيدة فقدت مصر أحد نماذج المرأة المصرية في الخدمة العامة للمجتمع، وصاحبة مسيرة حافلة بالعديد من الإنجازات فى الأعمال التى تولتها، وخدمت الوطن بكفاءة واخلاص فى كافة المناصب التى تولتها .

وتقدم السفيرة مشيرة خطاب نيابة عن المجلس القومى لحقوق الإنسان خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيدة وزملائها وأصدقائها.

ورحلت أنيسة حسونة، بعد صراع مع المرض الخبيث "السرطان" على مدار السنوات الماضية، والتي رفضت رفع الراية البيضاء في مواجهته، وأصرت على استمرار مسيرة العطاء بالمجتمع المدني والعمل التطوعي، وتلقت تكريمها من قبل السيدة انتصار السيسي في احتفالية المرأة المصرية، الثلاثاء الماضي.

يذكر أن أنيسة حسونة تخرجت في جامعة القاهرة ببكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية، وتم اختيارها من قبل مجلة "أرابيان بيزنس" في 2014 علي قائمتها السنوية لأقوى 100 امرأة عربية على مستوى العالم، وذلك عن مجال المجتمع والثقافة، ولها مسيرة حافلة في مجال المجتمع المدني ودعم العمل التطوعي، وشغلت منصب المدير التنفيذي السابق لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب .