روسيا وقطر تتفقان على تعزيز التجارة بين بلديهما



محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثان اليوم الاثنين، بأن روسيا وقطر اتفقتا على خطوات لتعزيز التجارة بينهما، حسبما ذكرت قناة "آر تي عربي" الروسية.

واشار مصدر مطلع إلى أن زيارة وزير الخارجية القطري تأتي بينما تعمل قطر على إنقاذ المفاوضات النووية الإيرانية، التي وصلت إلى طريق مسدود بعد أن طالبت روسيا بضمانات أمريكية بأن العقوبات على موسكو لن تؤثر على شراكتها مع طهران.

وقال المصدر إن آل ثاني تباحث مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بشكل منفصل يوم أمس السبت.

واوضح المصدر أن قطر سوف تسعى للوساطة لخفض تصعيد الحرب في أوكرانيا.

كان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد تباحث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرتين هذا الشهر.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الحكومية أن وزير الخارجية تحدث إلى نظيره الأوكراني أمس الأحد ودعا كل الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وحل القضايا عبر الحوار.