انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):

انطلقت اليوم الاثنين جولة رابعة من المفاوضات بين موسكو وكييف، وذلك عبر تقنية الفيديو.

وأعلن المستشار بالرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك، عبر موقع تويتر، انطلاق المحادثات.

وكانت جولات سابقة من المحادثات عُقدت في بيلاروس بالحضور الشخصي. كما جرى خلال الأيام الماضية مشاورات بين مجموعات عمل. ولم يتم التوصل حتى الآن إلى إحراز تقدم.

وأبدت كل من كييف وموسكو تفاؤلا حذرا أمس بشأن مسار محادثات السلام، رغم تكثيف روسيا من حدة هجومها على أوكرانيا.

وأشار رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الخارجية، عضو الوفد الروسي، ليونيد سلوتسكي، إلى أنه في حالة مقارنة مواقف الجانبين الروسي والأوكراني في بداية المفاوضات واليوم، من الممكن الحديث عن تحقيق "تقدم ملموس".

كما توقع بودولياك أمس الأحد أيضا تحقيق "نتائج ملموسة" في الأيام المقبلة.