اشتية: قانون المواطنة الإسرائيلي يمنع لم شمل عشرات آلاف العائلات الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، إن قانون المواطنة الذي أقرته إسرائيل مؤخرا يمنع لم شمل عشرات آلاف العائلات الفلسطينية على جانبي الخط الأخضر.

وأكد اشتية ، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، أن مصادقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على القانون المذكور "مدان ومستنكر".

واعتبر أن القانون "يعكس بوضوح عقلية المؤسسة الحاكمة في إسرائيل المبنية على العنصرية والابرتهايد ضد الفلسطينيين".

وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية صادقت الخميس الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون "المواطنة"، الذي يشمل بند منع لم شمل عائلات فلسطينية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة.

من جهة أخرى ، قال اشتية إن "فلسطين المحتلة بأرضها ومقدساتها ليست المكان لأي جهة أو مسؤول أجنبي ليمارس دعايته الانتخابية فوق أرضها ومن باحة مقدساتها ومن أرض المستوطنات".

وتابع "ندين هذه الممارسات الرعناء ونعتبرها وقاحة ومخالفة صريحة وانتهاكا للقانون الدولي ".

وكان مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق أجرى الأسبوع الماضي زيارة تفقدية إلى المسجد الإبراهيمي في الخليل جنوب الضفة الغربية وأدى مع زوجته صلوات تلمودية في المكان، كما التقى حاخامات يهود، وعضو الكنيست الإسرائيلي ايتمار بن غفير.

وقال اشتية إن السلطات الإسرائيلية "تقوم بتنفيذ أعمال حفر وبناء في باحات الحرم الابراهيمي بغرض التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الحرم وتهويده"، مضيفا "سندافع عن مقدساتنا في القدس وفي الخليل وفي كل مكان".

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني منظمة اليونسكو وهيئات الأمم المتحدة بالتدخل لحماية الحرم الإبراهيمي كموقع ديني وأثري وتاريخي.

في سياق أخر ، ثمن اشتية إطلاق حملة مناهضة الفصل العنصري الإسرائيلي في أكثر من 50 جامعة ضمن فعاليات أسبوع الفصل العنصري الإسرائيلي، معتبرا أن الحملة "تنادي بتطبيق القانون الدولي في فلسطين ووقف المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين ".