تدعيم شبكات الصرف لاستيعاب كميات الأمطار الغزيرة في العبور بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شدد عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة العبور بمحافظة القليوبية على سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة لتدعيم شبكات الصرف بالمدينة لاستيعاب كميات الأمطار المتزايدة في الفترات الأخيرة.

وأكد رئيس جهاز العبور في بيان له على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالطرق وإعادة الشئ لأصله فور الانتهاء من أعمال الحفر والردم لسهولة تنقل المواطنين ولإعادة الواجهة الحضارية للمدينة، مشيرًا أنه يجرى حاليًا تشغيل طبقة السن ودكة، وإعادة الشئ لأصله، وتنسيق الموقع العام وتغير المطابق وضبط مناسيبها وتمهيد الطريق وتجهيز الطبقة الأسفلتية لكامل القطاع بشارع الشعراوي الموازي لشارع الشباب.

أضاف رئيس الجهاز، أنه يجرى حاليًا العمل في مشروع رفع كفاءة وتطوير كافة أحياء المدينة وخاصة المحاور الرئيسية لكافة الأحياء لسهولة حركة المواطنين حيث يجري استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق المحوري للحي الأول أمام قسم العبور، والبدء في صب خرسانة الأرصفة، وتشغيل قطاع السن لتوسعة الشارع، واستعدال الطريق وفتحه وجعله اتجاهين بدلًا من اتجاه واحد تيسيرًا على المواطنين ولسهولة الحركة المرورية وجاري تمهيد الطريق وتجهيزه لأعمال الطبقة الأسفلتية لكامل القطاع.

في سياق متصل أعلن رئيس الجهاز أنه جرى تنفيذ عدة مشروعات تخدم كافة طوائف المجتمع في إطار الجهود المبذولة من الجهاز والسعي الدائم علي توفير وإتاحة فرص عمل للشباب وإيجاد الحلول البديلة الدائمة، حيث جرى إنشاء بازار العبور شارع مصر شمالي الحي التاسع جنوب الحي الترفيهي بجوار دار مصر المرحلة الثانية وتطوير ورفع كفاءة وتجميل الموقع لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي اللائقين بعروس المدن.