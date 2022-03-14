بسبب كسر مفاجئ.. قطع مياه الشرب عن مناطق في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الاثنين، قطع المياه عن عدة مناطق شرقي المحافظة، وذلك بسبب كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيجري قطع المياه عن مناطق شرق المحافظة بدءا من لوران وحتى جليم لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

ولفت البيان إلى أن قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب حدوث كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي قطر 1000 مم بشارع أحمد أبو سليمان.

وطالبت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.