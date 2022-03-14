محافظ القاهرة: الشهداء سيظلون إلى الأبد رمزا للعزة والكرامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الاثنين، الندوة التثقيفية التي أقامتها المحافظة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

وتحدث في الندوة اللواء أركان حرب طه السيد، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، واللواء أركان حرب أحمد إبراهيم، مستشار بكلية القادة والأركان، بحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ القاهرة، في كلمته، أن اختيار يوم 9 مارس من كل عام كرمز للاحتفال بيوم الشهيد إنما جاء تخليدا لذكرى استشهاد عزيزة على مصر شعبا وجيشا وهي ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي استشهد عندما كان يتفقد أبناءه المقاتلين في هذا اليوم عند معبر المعدية شرق مدينة الإسماعيلية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن ذكرى ذلك اليوم تعد إبرازا للقدوة والمُثل العليا لمصر التي لا تنسى شهداءها فتخلد ذكراهم وترعى أسرهم عرفانا بما قدموه لمصر.

وأضاف محافظ القاهرة أنه يتوالى الشهداء عبر التاريخ من أجل الحفاظ على كيان ومكانة مصر، وعرّفت مكانة جنود القوات المسلحة في الحديث الشريف "إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا فهم خير أجناد الأرض وهم في رباط إلى يوم القيامة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن يوم 9 مارس من كل عام هو تاريخ سطرته دماء شهداء نفتخر بهم كما نعتز بما يقدمه رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل من تضحيات يوما بعد يوم من أجل هذا الوطن.

وأضاف محافظ القاهرة أن مصر وما تحققه من بناء وتنمية في كل المجالات تحت رؤية قيادة حكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، هو تحقيق لحلم المصريين لحياة كريمة ولتحقيق الخير للوطن وشعبه.

وقدم محافظ القاهرة الشكر لكل أب وأم وكل زوجة فقدت بطلا استشهد وقدم حياته لوطنه وعلى كل ما تقدمه لاستكمال رسالتها، كما وجه التحية لكل مصاب قدم جزءا من جسده فداء للوطن والتحية لكل شهداء القوات المسلحة والشرطة والمصابين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الشهداء سيظلون إلى الأبد رمزا للعزة والكرامة والشرف والعطاء بما قدموه من تضحيات وبطولات فهم علامات مضيئة في تاريخ مصر.