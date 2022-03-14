وكيلة "الشيوخ": بناء الإنسان المصري لن يتم دون تنمية وعيه بما يليق بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت النائبة فيلي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، اسمحوا لي -بداية- أن أشيد باختيار الزملاء الأجلاء "استعادة واستدامة الوعي الوطني" موضوعاً للمناقشة؛ فهو بحق المحور الأخطر ضمن محاور بناء الإنسان المصري؛ وهو القضية التي طالما نادى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التنبه إليها وحسبها دائماً مرتكز مشروعه الوطني الشامل للتقدم .

وأكدت فوزي أن هناك عددًا من النقاط العامة لتنمية الوعي تتركز على الآتي:

أولًا، أن بناء الإنسان المصري لن يتم دون تنمية وعيه وترقيته إلى المستوى الذي يليق بمصر اسماً وتاريخاً وحضارة وشعباً.

ثانياً، أنه رغم عديد من الجهود التي تبذلها وزارتا الشباب والرياضة والأوقاف، ومعهما العديد من الوزارات ومؤسسات الدولة؛ فإنه حتى الآن لم تصل مستويات وعي فئات المجتمع؛ خصوصاً الشباب بأبعاد وشمولية المشروع الوطني للرئيس السيسي إلى المرحلة التي تضمن تحقيق الانتماء العميق لهذا المشروع ومساندته وتعزيزه في مواجهة التحديات.

ثالثاً، أن للوعي أبعادًا لم يرقَ ما تحقق منها حتى الآن إلى المستوى الذي يؤهل المواطنين لإدراك مخاطر قضايا حيوية؛ ما عاد الأمر يحتمل تركها للأساليب التقليدية للتناول، أعني على سبيل المثال قضايا الزيادة السكانية العشوائية، وقضايا التطرف والإرهاب .

رابعاً، أن ترقية الوعي تسهم أيضاً وبشكل مباشر في تحقيق السلم المجتمعي وضمان التماسك والتفاف الجميع رغم التفاوت الاقتصادي أو الطبقي أو العلمي أو غيره، والوقوف صفاً واحداً وراء أهداف وطنية يتفق عليها الجميع.

وأخيراً، أتصور أن الوعي لا بد أن يتطرق إلى الأبعاد السياسية والأمنية والعسكرية التي قد تشكل تحديات خارجية أمام صانع القرار المصري؛ الأمر الذي يضع المواطن أمام الحقائق واضحة، ويعزز قدرته على تحمل الأثمان التي يقتضيها ذلك والتضحية مهما كانت جسيمة؛ إذ يدرك أن الهدف يستحق وأن الحفاظ على المكتسبات وتعظيمها يتطلب العطاء.