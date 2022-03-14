سيتي إيدج تفتتح المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر.. 18 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، كممثل لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المالكة لمشروع "ممشى أهل مصر"، افتتاح المرحلة الأولى من الممشى بمحافظة القاهرة بالشراكة مع شركة كونسل ماسترز لإدارة وتشغيل الجزء التجاري بالممشى، وذلك يوم الجمعة المقبل 18 مارس 2022. ومن المقرر أن يشهد الافتتاح مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المختلفة لجميع أفراد العائلة، كما تشمل هذه المرحلة أكبر عدد من المطاعم والكافيهات سيتم افتتاحها ضمن المشروع.

ويُعد ممشى أهل مصر السياحي هو الأول من نوعه في القاهرة ويقدم تجربة فريدة ومتكاملة بما يشمله من أنشطة تجارية وسياحية وترفيهية وخدمية، وتمتد المرحلة الأولى من كوبري امبابة حتى كوبري 15 مايو، بطول 1.8 كيلومتر.

والجدير بالذكر أن مشروع "ممشى أهل مصر" هو عبارة عن متنزّه جديد يتوج جمال الضفة الشرقية لنهر النيل، ويثري تاريخه الخالد بمشروع تنموي متكامل يعتبر الأول من نوعه بإطلالة مميزة على نهر النيل ضمن خطة الدولة لتطوير القاهرة وخلق مساحة للترفيه والسياحة والتسوق معًا.

وتعتبر المرحلة الأولى هي نقطة بداية المشروع وتضم المرافق الأساسية بالإضافة إلى مساحات خضراء مثل الممشى الموازي و18 مبنى تم تقسيمهم إلى أكثر من 50 محل ومطعم بالإضافة إلى المطعم العائم الذي يعتبر أحد أهم معالم الممشى، ومسرح يتسع 250 فردًا وعدد 2 مدرجات و3 جراجات تسع حتى 150 سيارة.

ويضم الممشى الكثير من المطاعم والكافيهات المحلية و العالمية، كما يضم الكثير من محلات التجارية التى تخدم المواطن المصري وتوفر خبرة التنزه على ضفاف النيل.

وحرصت وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية والتي تمثلها شركة "سيتى إيدج للتطوير العقاري" على تحقيق الاستفادة الكبرى من نهر النيل في تمكين المواطنين من الاستمتاع بمنظره الجميل، وإزالة جميع المخالفات الخاصة بالأفراد والجهات المختلفة ومنع الاعتداءات على مجرى نهر النيل، فضلا عن تحسين الشكل الجمالي للكورنيش وجعله مقصدا سياحيا لكل المصريين، لكل الفئات الشعب وبدون رسوم.

ويستقبل الممشى جميع الأعمار من الشباب والعائلات والأطفال للاستمتاع بعروض يوم الافتتاح التي تشمل فعاليات مبهرة وفقرات مميزة، بجانب تنظيم عدد من الأنشطة الرياضية منها مارثون للجري، حيث تبدأ الفعاليات باحتفالية كبيرة يحيها نجوم الغناء في مصر والعالم العربي وكذلك استعراض يقام لأول مرة من الألعاب النارية Fireworks و يقام هذا الاحتفال على أول مسرح عائم مجهز بأعلى تقنية وسط النيل ليميز ممشى أهل مصر بكل ما هو جديد في مجال الفاعليات والاحتفالات، كما يلقي الاحتفال تغطية إعلامية و صحافية كبيرة.

وتعمل شركة كاونسل ماسترز عل أحياء متعة التنزه و التسوق عل نهر النيل شريان الحياة وعلى إعادة الوجه الحضاري لأصل الحضارة تحت توجيهات القيادة السياسية والحكومة التى تسعى دائماً لتوفير الحياة الكريمةللمواطن المصري و اظهار مصر بالوجه الحضاري لزائريها من السياح.