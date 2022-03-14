بيان من الخارجية الأمريكية بعد بالهجوم الروسي على قاعدة عسكرية بأوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ)

ندد وزير الخارجية الأمريكي،أنتوني بلينكن، بالهجوم الروسي على قاعدة يافوريف العسكرية غرب أوكرانيا وقرب الحدود البولندية.

ووصف بلينكن،على حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي،وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم /الاثنين/، الهجوم على قاعدة يافوروف العسكرية التي تضم مدربين أجانب بـ"الوحشية الروسية".

وكان حاكم مدينة "لفيف" مكسيم كوزيتسكي، قد أعلن الأحد مقتل 35 شخصا وإصابة 134 آخرين ، جراء غارات روسية استهدفت قاعدة يافوريف العسكرية الأوكرانية قرب الحدود البولندية.

يشار إلى أن الخارجية الأمريكية قد ذكرت -سابقا-أن الوزير أنتوني بلينكن ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا، قد بحثا خلال اتصال هاتفي الجهود الدبلوماسية الرامية لوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا.