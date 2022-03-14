تراجع سعر برنت في التعاملات الآجلة

تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط المرجعي الاثنين في ظل الآمال بالتوصل إلى حل سلمي ينهي حرب أوكرانيا وبعدما فرضت الصين، التي تعد بين أبرز المستهلكين للطاقة، إغلاقًا في مدينة شنجن جرّاء تفشي كوفيد.
وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.1% إلى 103.80 دولارًا للبرميل، بينما خسر خام برنت بحر الشمال المرجعي في أوروبا 4.0% ليبلغ سعر البرميل 108.13 دولارًا.
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