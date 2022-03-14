روسيا: تدمير 3920 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بداية العملية

وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية اليوم، أنه دمر 3920 مرفقاً للبنية التحتية العسكرية لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، مبينًا أن القوات المسلحة الروسية تواصل الهجوم على عدة محاور، حيث تقدمت خلال يوم واحد 11 كيلومترًا.
وأضاف، أن الطيران والدفاع الجوي الروسي استهدف أمس أربع طائرات أوكرانية بدون طيار بما في ذلك واحدة من طراز (بيرقدار تي في 2).
من جهة أخرى، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة هجومية روسية من طراز (سوخوي 25) أصيبت بصاروخ من نظام صاروخي مضاد للطائرات أثناء قيامها بمهمة قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة وهبطت بسلام.
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