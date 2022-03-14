انخفاض خام برنت بنسبة 3.4%

تراجعت أسعار النفط اليوم، بأكثر من 3 في المئة مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة في أوكرانيا واستعداد الأسواق لرفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.81 دولارات، ما نسبته 3.4 في المئة، ليصل إلى 108.86 دولارات للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.5 في المئة، ما يعادل 3.85 دولارات، ليصل سعره إلى 105.48 دولارات للبرميل.