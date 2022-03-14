أوكرانيا.. مصرع صاحبة الصورة الشهيرة ورضيعتها بعد قصف مستشفى الولادة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 14 - مارس - 2022 11:45 صباحًا

كشفت وكالة أسوشيتد برس أن امرأة وطفلتها الرضيعة قتلا بعد قصف روسيا مستشفى الولادة بمدينة ماريوبول حيث كان من المفترض أن تضع مولودتها.

وانتشرت صور المرأة وهي تُنقل إلى سيارة إسعاف على نقالة حول العالم، مجسدة رعب الهجوم على أكثر البشر براءة، بحسب الوكالة.

في مقطع فيديو وصور التقطها صحفيو وكالة أسوشييتد برس يوم الأربعاء بعد الهجوم على المستشفى، شوهدت المرأة وهي تضرب أسفل بطنها الملطخ بالدماء بينما كان رجال الإنقاذ يندفعون بها عبر الأنقاض في مدينة ماريوبول المحاصرة.

وكان وجهها يعكس صدمتها ما حدث في واحدة من بين أكثر اللحظات وحشية حتى الآن في غزو روسيا المستمر منذ 20 يوما على أوكرانيا.

ونقلت هذه المرأة إلى مستشفى آخر، ولكنه أقرب إلى خط المواجهة، حيث عمل الأطباء على إبقائها على قيد الحياة. وقال المسعفون، بعد أن أدركت أنها تفقد طفلها، إنها صرخت لهم، “اقتلوني الآن!”.

وجد الجراح تيمور مارين أن تهشم وكسور في الحوض وعظام الورك. وقال الجراح إن المسعفين أخرجوا المولود بعملية قيصرية، لكن “لم تظهر أي علامات على الحياة”. ثم ركزوا على الأم. وقال مارين، السبت، إن “أكثر من 30 دقيقة من إنعاش الأم لم تسفر عن نتائج”.

وسط الفوضى التي أعقبت الضربة الجوية على مستشفى الولادة، الأربعاء، لم يكن لدى المسعفين الوقت الكافي للحصول على اسم المرأة قبل أن يأتي زوجها ووالدها لاستلام الجثة.

وقالوا إن هناك شخصا ما جاء لاستلام جثة المرأة، لذلك لم ينته بها الأمر في المقابر الجماعية التي تم حفرها لكثير من القتلى في ماريوبول، المدينة المحاصرة من قبل القوات الروسية على بحر آزوف والتي تواجه واحدة من أسوء الكوارث الإنسانية في أوكرانيا.