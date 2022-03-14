بعد تعديل استراتيجياتها.. ألمانيا تعزّز سلاحها الجوي بـ”جوهرة التاج” الأميركية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

قررت ألمانيا تعزيز سلاحها الجوي وذلك بشراء طائرات مقاتلة أميركية من طراز “إف-35” من صنع شركة لوكهيد مارتن لتحل محل طائرة تورنادو القديمة، وفقا لمصدرين حكوميين تحدثا لوكالة رويترز.

وقال أحد المصادر إن برلين تهدف إلى شراء ما يصل إلى 35 طائرة من المقاتلات الأميركية الحديثة.

وتورنادو هي الطائرة الألمانية الوحيدة القادرة على حمل قنابل نووية أميركية حال نشوب صراع. لكن القوات الجوية كانت تحلق بالطائرة منذ الثمانينيات، وتخطط برلين للتخلص التدريجي منها بين عامي 2025 و2030.

وقال مصدر دفاعي ألماني لوكالة رويترز في أوائل فبراير الماضي إن ألمانيا تميل نحو شراء مقاتلة “إف-35” المعروفة بـ “جوهرة التاج” لشركتها المصنعة، لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

وقالت ألمانيا في الشهر المنصرم إنها ستعزز الإنفاق العسكري السنوي بما يفوق هدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) المتمثل في 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان حوالي 1.5 بالمئة العام الماضي.

وآنذاك، قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، مخاطبا البرلمان، إن القوة الاقتصادية لأوروبا ستضاعف إنفاقها العسكري وستشتري مقاتلات أميركية الصنع للمرة الأولى منذ عقود، وستخلق احتياطيات طاقة استراتيجية للابتعاد عن إمدادات الطاقة الروسية.

يأتي ذلك على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا الذي ساهم في تغيير استراتيجيات ألمانيا التي طالما اعتمدت على التجارة والحوار بدلا من القوة الصلبة.