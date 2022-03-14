روسيا تنصّب “الواقع الجديد”.. رؤساء بلديات أوكرانية بدائرة “الخطف” لتعيين غيرهم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 مارس 2022 01:23 مساءً - قامت القوات الروسية بخطف اثنين من رؤساء بلديات المدن التي سيطروا عليها، لتنصيب آخرين موالين لهم، بحسب ما أكدت صحيفة “واشنطن بوست، ما يضعنا أمام مرحلة جديدة في الحرب على أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في المدن التي سيطرت عليها القوات الروسية تشهد معارضة شعبية قوية واحتجاجات لمنع تنصيب رؤساء موالين لموسكو. وأضافت أن الطريقة التي تتعامل بها قوات موسكو مع البلدات والمدن الأوكرانية الخاضعة بالفعل لسيطرتها يمكن أن توضح كيفية نهاية حرب بوتين والمشاكل التي ستواجه.

وقال مسؤولون أميركيون إنه من غير الواضح ما هو الهدف النهائي للهجوم العسكري لبوتين، وأشاروا إلى أنه إذا كانت الخطة هي احتلال أوكرانيا، فإن الأوكرانيين يظهرون مقاومة كبيرة.

وفي مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي في مدينة ميليتوبول الساحلية، أظهر كيفية رد المواطنين باستهجان على إعلان القوات الروسية حظر تجول من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا، بالإضافة إلى حظر المظاهرات.

وقالت النائبة الموالية لروسيا، غالينا دانيلشينكو، إن “لجنة من القيادات الشعبية” ستتخذ جميع القرارات الإدارية في المدينة. وأشارت إلى أن القنوات التلفزيونية الحكومية الروسية ستبث الآن في ميليتوبول، حتى يتمكن الناس من “الحصول على معلومات دقيقة”.

وكانت المخابرات البريطانية قد حذرت علانية قبل الغزو من أن الكرملين يخطط لاستراتيجية استبدال الرئيس الأوكراني بساسة موالين لموسكو، وهو ما فشلت فيه روسيا حتى الآن.

كانت مليتوبول، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 150 ألف نسمة، من بين أولى المدن التي خضعت للسيطرة العسكرية الروسية قبل أسبوعين.

وقال الرئيس الأوكراني زيلينسكي، إن القوات الروسية ألقت القبض على إيفان فيدوروف رئيس بلدية ميليتوبول. وكان فيدوروف، وهو من أصل روسي، شجع سكان المدينة على الخروج في مظاهرات ضد الغزو.

وذكرت وكالة أسوشيتيد برس أن روسيا اتهمت فيدوروف بارتكاب “أنشطة إرهابية”.

كما اتهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الأحد، القوات الروسية باختطاف يفهين ماتفييف، رئيس بلدية مدينة دنيبرورودين، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 18000 نسمة في جنوب شرق أوكرانيا.

وقال كوليبا: “عندما لا يحصل الغزاة على أي دعم محلي، يتحولون إلى الإرهاب. أدعو جميع الدول والمنظمات الدولية إلى وقف الإرهاب الروسي ضد أوكرانيا والديمقراطية “.

وأضاف زيلينسكي في خطاب ألقاه السبت، إن القوات الروسية “تحولت إلى مرحلة جديدة من الإرهاب، عندما تحاول القضاء جسديًا على ممثلي السلطات الأوكرانية المحلية الشرعية”.