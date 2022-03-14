شكرا لقرائتكم خبر عن وزير بريطاني: المملكة دولة مهمة للغاية ونسعى لإشراكها في أزمة الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يسعى لإشراك المملكة العربية السعودية في أزمة الطاقة الحالية.

وقال جاويد في تصريحات تلفزيونية: “نحن لا نعتمد بشكل مباشر كدولة على نفطها لكن أسعار الطاقة والحصول على الطاقة مسألة مهمة للغاية”، بحسب “رويترز”.

وأوضح أن بلاده لديها علاقة صريحة مع الرياض “فهي دولة مهمة جدًا بالنسبة لنا وأعتقد أنه من الصواب أن يقود رئيس الوزراء هذا الجهد لإشراك المملكة بشكل أكبر في الأحداث التي نراها تحدث الآن”.

تأتي تصريحات جاويد في أعقاب تقارير ذكرت أن رئيس الوزراء البريطاني جونسون سيتوجه إلى المملكة هذا الأسبوع.

يشار إلى أن عضو الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، تحدث أمس الأحد، عن علاقة روسيا بالمملكة.

ووصف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بأنه زعيم قوي ومستقل في المنطقة، يروج بحكمة وبشكل متسارع مصالح المملكة وهو شخصية معاصرة للغاية.

وأضاف في حواره مع قناة “روسيا اليوم”: “نرى كيف تكتسب المملكة مميزات حديثه بفضله، حيث استعادت المملكة دورها الريادي في المنطقة”، وأوضح أن ذلك أسهم في إزالة التوتر الاصطناعي في هذه المنطقة وجلب الاستقرار والرفاهية إليها.

وأكد على العلاقة القوية التي تربط بين روسيا بالمملكة: “وبالنسبة لروسيا يعتبر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان شركاء استراتيجيين لنا”.

وشهدت أسعار النفط والغاز الطبيعي ارتفاعًا حادًا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا.