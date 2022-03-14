بالصور - زيلينسكي يزور الجنود الأوكرانيين الجرحى ويلتقط صور «سيلفي» معهم

14 مارس , 2022 زيلينسكي يزور الجنود الأوكرانيين الجرحى (أ ف ب). زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس (الأحد) جنوداً أوكرانيين جرحى في مستشفى عسكري في كييف. وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد تحدث زيلينسكي مع الجنود المصابين، والتقط صور «سيلفي» معهم، ومنحهم وعاملي المستشفى الميداليات تكريماً لجهودهم وشجاعتهم. وقال زيلينسكي في كلمة وجهها للجنود الجرحى: «يا رفاق، أتمنى لكم الشفاء العاجل. أعتقد أن أفضل هدية لكم ستكون انتصارنا على الغزو الروسي».

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