14 مارس , 2022
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).
أورد البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أكدا في اتصال هاتفي يوم الأحد على التزامهما بمحاسبة روسيا على غزوها لأوكرانيا.
وأضاف البيت الأبيض أن الرئيسين أكدا أيضاً على دعم حكومة أوكرانيا وشعبها.
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: بايدن وماكرون أكدا على ضرورة محاسبة روسيا على غزوها لأوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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