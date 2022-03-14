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البيت الأبيض: بايدن وماكرون أكدا على ضرورة محاسبة روسيا على غزوها لأوكرانيا

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«المجلة» 0 تبليغ

14 مارس , 2022

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).

أورد البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أكدا في اتصال هاتفي يوم الأحد على التزامهما بمحاسبة روسيا على غزوها لأوكرانيا.

وأضاف البيت الأبيض أن الرئيسين أكدا أيضاً على دعم حكومة أوكرانيا وشعبها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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