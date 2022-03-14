البيت الأبيض: بايدن وماكرون أكدا على ضرورة محاسبة روسيا على غزوها لأوكرانيا

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).

أورد البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أكدا في اتصال هاتفي يوم الأحد على التزامهما بمحاسبة روسيا على غزوها لأوكرانيا.

وأضاف البيت الأبيض أن الرئيسين أكدا أيضاً على دعم حكومة أوكرانيا وشعبها.