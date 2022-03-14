زيلينسكي: أوكرانيا ستصر في المحادثات مع روسيا على عقد اجتماع بين رئيسي البلدين

14 مارس , 2022
زيلينسكي بلتقط صورة سيلفي مع رجل مصاب يرقد على سرير خلال زيارة في مستشفى عسكري بعد قتال في منطقة كييف (أ ف ب).
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت متأخر يوم الأحد إن المسؤولين الأوكرانيين الذين يتفاوضون مع نظرائهم الروس سيصرون على إجراء محادثات مباشرة بين زعيمي البلدين والتي من شأنها أن تؤدي إلى إحلال السلام.
ومن المقرر عقد الجولة التالية من المحادثات حول الحرب في أوكرانيا بين الجارتين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين عبر دوائر تلفزيونية مغلقة. ورغم أن المسؤولين قدموا تقييمات متفائلة في الآونة الأخيرة إلا أن المفاوضات لم تسفر عن نتائج إيجابية.
ودعت أوكرانيا مراراً إلى إجراء محادثات مباشرة بين زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرة إلى أن الزعيم الروسي هو من يتخذ جميع القرارات النهائية.
وقال زيلينسكي في خطابه اليومي المصور «وفدنا لديه مهمة واضحة - القيام بكل شيء لضمان اجتماع الرئيسين. الاجتماع الذي أثق في أن الناس ينتظرونه».
وتابع «من الواضح أن هذه قصة صعبة. طريق صعب. لكن هذا الطريق مطلوب. وهدفنا هو أن تحصل أوكرانيا على النتيجة الضرورية في هذا الصراع، في هذا العمل التفاوضي. الضروري للسلام. وللأمن».
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