تسجيل أكثر من 1000 موكب لخدمة زائري النصف من شعبان

وقال معاون رئيس القسم هاشم الموسوي في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "منذ اليوم الأول من شهر شعبان باشر القسم بتسجيل مواكب الخدمة الخاصة بزيارة النصف من شعبان".

وأوضح أن "عدد المواكب التي تم تسجيلها بلغن أكثر من ألف موكب، من بينها مواكب من سوريا ولبنان والكويت وباكستان والبحرين وايران".



وأضاف أن "هنالك عملا وتنسيقا بين الجهات الأمنية من قيادة العمليات، وقيادة الشرطة وبعض الجهات الحكومية واهمها الجانب الطبي والصحي مع العتبات المقدسة، حيث تم التأكيد على أصحاب الكفالات والمواكب الحسينية بضرورة الالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية العليا، والارشادات الصحية خلال احياء زيارة النصف من شعبان".