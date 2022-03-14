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بعد توقف لعامين.. انطلاق أول رحلة عمرة من قطاع غزة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد توقف لعامين.. انطلاق أول رحلة عمرة من قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

انطلقت صباح اليوم، أولى رحلات العمرة لسكان قطاع غزة، عقب توقف لعامين بسبب انتشار جائحة .

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إن أولى رحلات العمرة لسكان قطاع غزة، انطلقت عقب توقف لعامين.

وأوضحت، أن السفر عبر معبر رفح البري سيخصص فقط لمغادرة الفوج الأول من المعتمرين.

وأضافت: "إن العمل الاعتيادي يتوقف في اتجاه المغادرة فقط للمسافرين من كشوفات الداخلية والتنسيقات المصرية، مع بقاء العمل في اتجاه الوصول للمسافرين العاديين خلال هذين اليومين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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