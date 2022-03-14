في 5 سنوات.. 218 مليوناً قيمة مشاريع الأعمال الخيرية داخل دولة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، أن قيمة مشاريعها الخيرية والإنسانية داخل الدولة منذ عام 2017 وحتى عام 2021، بلغت قرابة 218 مليون درهم، فيما تجاوز عدد المستفيدين 135 ألف مستفيد.



وقال الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية: من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، أن جعل الإمارات بلد خير وجود وعطاء، ونموذجاً مشرفاً للإنسانية، مؤكداً أن الهيئة رسخت خلال مسيرتها أرقى معاني التكافل الاجتماعي، فكانت عوناً للأسر المتعففة، وسنداً لكل محتاج، من خلال مشاريعها ومبادراتها التي تميزت بالتنوع والشمولية، وأبعادها الإنسانية والأخلاقية.

من ناحيته، قال الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة الأمين العام للهيئة: إن الخير متأصل في كل نفس إماراتية، وهو عمل نابع من مبادئ غرسها قادة دولة الإمارات - حفظهم الله - لذا، شهدت مبادراتنا ومشاريعنا مشاركة واسعة، ودعماً كبيراً من المحسنين والمحسنات في وطننا العزيز.

وتجاوزت قيمة مشاريع الكفالات بمختلف أنواعها، ودعم الأسر المتعففة خلال السنوات الخمس الماضية، 86 مليون درهم، فيما بلغت قيمة مشاريع العون الغذائي والدعم الاجتماعي والإغاثة والمساعدات المالية 77 مليون درهم.

وكان نصيب مشاريع المساجد والمشاريع الموسمية، من إفطار صائم وزكاة الفطر وكسوة العيد والأضاحي ومشاريع الحج والعمرة، خلال السنوات الخمس، أكثر من 16 مليون درهم، بينما بلغت قيمة مشاريع دعم الطلبة والمشاريع التعليمية المتنوعة، ما يقارب 8 ملايين درهم، وتجاوزت قيمة مشاريع الرعاية الصحية ودعم ورعاية المرضى، أكثر من 31 مليون درهم، وغيرها من المشاريع الخيرية والإنسانية المباركة.